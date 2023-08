In giardino ha dodici piante di marijuana: denunciato 50enne in zona Trasimeno

Un 50enne di nazionalità italiana, residente nella zona del Trasimeno, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve, coordinati dal capitano Luca Battistella, per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, sospettato di detenere sostanze stupefacenti, è stato perquisito presso la sua abitazione dove i militari hanno trovato – interrate nel giardino e nascoste da una fitta vegetazione – dodici piante di marijuana alte da uno a due metri e, nascosti in varie stanze della casa, nove barattoli in vetro con dentro 120 grammi della stessa droga e semi riconducibili alle piante di marijuana. Per il 50enne è scattata la denuncia mentre il materiale è stato tutto posto sotto sequestro dall’Arma pievese.

