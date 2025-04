Quest’anno in memoria dell’artista ternano Guerrino Piersanti, la famiglia propone alla cittadinanza, amici e amanti dell’arte una sua personale intitolata ‘In Rino Veritas’. L’inaugurazione è in programma sabato 26 aprile alle ore 18 presso il museo diocesano di Terni, in via XI Febbraio, e la mostra sarà visitabile fino al 9 maggio (ingresso libero). Il percorso artistico di Guerrino Piersanti si sviluppa intorno agli anni ’70 frequentando l’Istituto d’Arte di Terni, negli anni partecipa a varie collettive, fiere e rassegne. A metà degli anni ’80 con la sua compagna rileva la Galleria Mentana in corso Vecchio, dove mette in campo le sue competenze artistiche e dove c’è sempre una piccola esposizione delle sue opere, creazioni di un artista a tuttotondo, eclettico, istrionico e sarcastico.