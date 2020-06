In otto comuni arriva il kit per nuovi nati

Prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie nel kit neonato che verrà distribuito nei comuni della zona sociale 4 (capofila Marsciano, poi Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello Vibio, San Venanzo e Todi) nell’ambito del progetto ‘Benvenuti bebè 2020’.

A chi è destinato

Le famiglie dei bambini nati a partire da gennaio 2020 riceveranno a casa, nelle prossime settimane, una lettera da parte del comune in cui risiedono, con le istruzioni per ritirare gratuitamente il kit. Al suo interno troveranno pannolini, salviettine detergenti pediatriche, un termometro, e altri prodotti. Sarà presente anche un opuscolo informativo e una guida con la mappa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, realizzata in collaborazione con il coordinamento pedagogico di rete. «Un modo per far sentire alle famiglie che la comunità è presente», spiegano gli enti promotori.