Sette persone – cinque adulti e due bambini – appartenenti a due nuclei familiari, finite al pronto soccorso di Perugia a seguito dei malori, in particolare episodi di vomito e diarrea, accusati dopo una cena alla Festa Grossa di Collestrada, manifestazione in corso nei giorni del Ferragosto presso il borgo alle porte di Perugia. A renderlo noto è il comitato organizzatore della stessa festa.

«In seguito a episodi di malessere alimentare che hanno interessato alcune persone durante la serata di sabato 16 agosto – spiega una nota -, si è deciso di sospendere cautelativamente il servizio di ristorazione per la giornata di domenica 17 agosto, ultimo giorno della manifestazione. Le persone interessate dai disturbi – spiega il comitato della Festa Grossa – si sono recate autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia e sono state già dimesse dopo i necessari controlli medici».

«La decisione di chiudere temporaneamente la cucina – precisa il comitato organizzatore – è stata presa in via esclusivamente precauzionale, nell’interesse della salute pubblica e per garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla festa». Il comitato, infine, «si scusa per l’inconveniente. Tutte le altre attività della festa proseguiranno regolarmente».