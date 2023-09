In strada scalzo e con un piccone in mano: denunciato 26enne

L’intervento dei carabinieri – Nor di Perugia e comando stazione di Farneto di Colombella – è scattato lungo la strada Trasimeno Ovest, nei pressi dell’ostello ‘Spagnoli’, dove era stato segnalato un soggetto di nazionalità straniera, scalzo e che camminava in strada con un piccone in mano. Una volta individuato, l’uomo – un 26enne del Banlgadesh, irregolare in Italia – è apparso confuso ma per nulla violento. Trasportato in ospedale per una valutazione psichiatrica, è stato poi sottoposto a Tso e infine denunciato per porto abusivo di armi e danneggiamento. Il giovane, durante la notte, avrebbe infatti rotto una vetrata dell’ostello ‘Spagnoli’ usando il supporto in metallo di un manubrio per palestra.

