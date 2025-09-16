È ufficialmente partito oggi – martedì 16 settembre – il concorso pubblico per infermieri in Umbria, volto all’assunzione di 124 professionisti sanitari nelle quattro aziende sanitarie regionali. Alla selezione hanno risposto oltre 3 mila candidati provenienti da tutta Italia, confermando l’ampio interesse verso il sistema sanitario umbro. Le prove, scritte e pratiche, si svolgeranno fino al 18 settembre presso il Centro di reclutamento dell’esercito nella caserma Gonzaga di Foligno, scelta per la sua capacità logistica di accogliere l’elevato numero di partecipanti.

«Si tratta di un’operazione di straordinaria importanza per il rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale», ha spiegato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. «La massiccia adesione al concorso, con un rapporto di circa 25 candidati per ogni posto disponibile, testimonia l’attrattività delle nostre strutture sanitarie e la qualità dell’offerta lavorativa proposta». L’organizzazione del concorso è stata curata dall’ufficio concorsi – direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera di Perugia, in collaborazione con il personale delle altre aziende sanitarie umbre. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti logistici, tecnologici e alla vigilanza, per garantire il corretto svolgimento delle prove.

I vincitori saranno distribuiti tra le quattro Aziende sanitarie regionali, contribuendo a rafforzare l’assistenza infermieristica in un momento di forte carenza di personale a livello nazionale. Al termine delle prove sarà pubblicata una graduatoria provvisoria a tempo determinato, in attesa della definitiva graduatoria a tempo indeterminato.