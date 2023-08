In Umbria il ponte pedonale sospeso da record: la curiosità non manca – Video e foto

Condividi questo articolo su

















«Ma che sei matto? Non ci salirò mai». O «se mi danno 4 milioni, ci penso». Anche domenica pomeriggio, 13 agosto, più di qualche curioso si è fermato ad osservare e commentare una delle costruzioni più interessanti e particolari in via di sviluppo in Umbria (grazie al fondo complementare per il Pnrr dedicato alle aree del sisma): si parla del ponte pedonale sospeso – tibetano, passa sopra la valle del fiume Vigi – da oltre 500 metri di lunghezza e circa 140 di altezza che collegherà Sellano alla frazione di Montesanto, la cui consegna dei lavori alla Rock and river srl di Visso è del 12 dicembre 2022. Un’opera dal quadro economico complessivo di 1,4 milioni e con importo contrattuale con la ditta da 978 mila euro. La conclusione, al momento, è prevista per ottobre. Vedremo. Di certo la curiosità non manca sul tema. Tra gli obiettivi c’è quello di attirare turisti. Difficile pensare che non accadrà. Costo? 35 euro per un ‘viaggio’ andata/ritorno.