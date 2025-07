Impennata di detenuti dalle carceri della Toscana a quelle umbre, negli ultimi mesi, con una situazione che si è fatta pesante soprattutto a Terni: la casa circondariale di vocabolo Sabbione, che dovrebbe avere una capienza di 420 detenuti, ha superato i 600 con un incremento del 30%. Inoltre la situazione più critica è legata agli ‘psichiatrici’, per i quali serve impiegare più personale: sempre a Terni su 600 detenuti ce ne sono almeno 150. Sono alcuni dei numeri emersi dalla relazione del garante dei detenuti, Giuseppe Caforio, illustrata alla terza commissione dell’assemblea legislativa della Regione Umbria

«Dietro alla rivolte piccole e grandi – ha sottolineato Caforio – di norma ci sono detenuti arrivati dalla Toscana che spesso hanno problemi della personalità. Occorre intervenire soprattutto nell’area socio sanitaria: la presenza di psichiatri e psicologi è carente. Un detenuto psichiatrico in questa situazione viene visto 3-4 volte l’anno da uno specialista: una situazione in cui non si può impostare alcuna terapia». Molti detenuti hanno una certificazione medica di incompatibilità con il sistema carcerario, ha spiegato Caforio, «ma non ci sono strutture e quindi vengono ‘buttati’ in carcere. Con situazioni gravi come l’isolamento nel carcere di Capanne, che a volte viene usato come manicomio carcerario. I direttori sono disarmati perché queste persone dovrebbero stare in un ospedale psichiatrico o in una Rems, che però non ci sono». Dunque la situazione è «drammatica».

Nella relazione, terminata a fine marzo 2025 come richiesto dalla legge regionale, si legge che la popolazione penitenziaria umbra è aumentata sensibilmente, tanto da raggiungere nel marzo 2025 le 1.593 unità, di cui 60 donne e 645 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 1.324 posti detentivi. In tutti e quattro gli istituti penitenziari umbri c’è una condizione di evidente sovraffollamento. Dei 1.593 detenuti presenti nei quattro istituti umbri a marzo 2025, 1.058 erano condannati in via definitiva, mentre il resto erano in attesa di giudizio. Peculiare del sistema penitenziario umbro è l’alta percentuale di condannati definitivi, effetto di una popolazione detenuta in gran parte proveniente da fuori regione, spesso con pene medio-lunghe da scontare. In Umbria i detenuti con pene ancora da scontare medio-lunghe, quelle superiori ai 10 anni, sono il 25,8% mentre in Italia il 12,6%. In particolare, va sottolineata la percentuale di ergastolani, del 9,6%: il doppio rispetto a quella che si registra sull’intero territorio nazionale. Nonostante ciò anche in Umbria è significativa la percentuale di condannati con pena residua inferiore ai 2 o 3 anni che potrebbero essere destinatari di misure alternative alla detenzione.

Circa i due/terzi dei detenuti ospitati nelle carceri umbre, provengono da altre regioni per fatti commessi fuori dall’Umbria: le carceri della regione Umbria hanno funzione ricettiva di detenuti provenienti da altri contesti territoriali, in prevalenza da Toscana. L’Umbria in proporzione ha almeno un 50% di detenuti in più rispetto ad un’equa ripartizione nel rapporto tra abitanti e detenuti con le altre Regioni di Italia. Nel carcere di Perugia-Capanne, a fine marzo, a fronte di una capienza totale di 363 detenuti si trovavano ristretti 437 detenuti, ben 72 unità in più rispetto all’anno precedente. Le criticità di Capanne sono molteplici: dal sovraffollamento alla carenza di personale fino alle condizioni della sezione circondariale in cui spesso vengono posti i detenuti con problemi psichiatrici. Altrettanto gravi sono le situazioni relative agli spazi ricreativi e sportivi. A Capanne vi è una carenza di 23 unità di polizia penitenziaria (234 unità previste, 201 effettivamente presenti).

Nell’istituto di Terni i detenuti presenti sono 597, 79 unità in più rispetto al 2023. Il numero delle presenze ha ampiamente superato la capienza regolamentare (422). Il personale di polizia penitenziaria previsto dalla pianta organica è di 243 ma il numero effettivo risulta di sole 215 unità. A Spoleto i detenuti presenti sono 471, 26 in più rispetto al 2023, a fronte di 456 posti regolamentari. Il personale in servizio è di 242 unità (rispetto a 193 del 2023) a fronte dei 292 previsti. Ad Orvieto i detenuti presenti sono 127, 22 in più rispetto al 2023, a fronte dei 98 posti regolamentari previsti. Sono 55 gli agenti della penitenziaria operativi su 57 previsti.

Il garante nel 2024 ha preso in carico 78 detenuti, il 43% della casa circondariale di Perugia, il 38% detenuti a Spoleto, il 10% a Terni e il 9% a Orvieto. Nel 2024 le istanze più frequenti sono state quelle di trasferimento in istituti di pena fuori regione per avvicinamento colloqui con i familiari, per motivi di salute, di studio o di lavoro.