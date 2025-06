C’è un’azienda umbra che ha appena festeggiato il traguardo dei 100 anni di storia. Si tratta della Siderpucci srl – Pucci Edilizia di Umbertide, storica ditta per i prodotti siderurgici, materiali per l’edilizia e l’arredo bagno.

Sabato pomeriggio nella zona industriale Buzzacchero c’è stata la celebrazione dell’anniversario. «Ha appresentato non solo il traguardo di un’attività imprenditoriale longeva e dinamica, ma anche il racconto di una famiglia – la famiglia Pucci – che ha intrecciato il proprio nome con la crescita e l’evoluzione del territorio umbertidese». Presenti anche il sindaco Luca Carizia e la vice Annalisa Mierla per la consegna di una targa: ‘Alla storica ditta Siderpucci testimone di un secolo di storia della nostra città, per aver contribuito allo sviluppo del territorio, con i migliori auguri e le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale di Umbertide».

Da Quintilio Pucci – la storia – a oggi, un secolo di evoluzione: fondata nel 1925 da Quintilio Pucci con il nome ‘Ferro Tubi Carboni Edilizia’, l’attività è stata il primo punto di riferimento locale per la fornitura di materiali da costruzione e per la siderurgia. Il passaggio generazionale avviene nel 1972 con Enzo Pucci, figlio di Quintilio, che dà vita alla vera e propria Siderpucci, consolidando la presenza nel mercato locale, assieme alla moglie Maria Carla Bartolucci, traghettatrice di grande grinta e perseveranza. Nel 1984 l’azienda assume la forma attuale di Siderpucci Srl, con un nuovo insediamento produttivo di 15.000 metri quadrati. Da allora la crescita è continua: nel 2005 la realizzazione di un opificio in acciaio di 2.000 metri quadrati coperti dedicato al settore edile; nel 2015 l’introduzione del sistema tintometrico Weber Saint-Gobain, per pitture e finiture personalizzate; nel 2018 l’attivazione del servizio professionale di noleggio attrezzature edili, per rispondere alle esigenze di cantieri e imprese. «A portare avanti l’eredità di Enzo e Quintilio Pucci sono stati i figli Giorgio, Carlo e Maria Antonietta».

«Vedere così tante persone – le parole di Giorgio Pucci – partecipare a questa festa ci riempie di orgoglio. È il segno tangibile del legame profondo che esiste tra Siderpucci e Umbertide. Grazie a tutti: dipendenti, fornitori, clienti, amici e istituzioni. È un onore per noi proseguire questo percorso insieme».