«In Umbria è il momento di una riforma strutturale della sanità»

di Fra.Tor.

Nel corso della seduta straordinaria del consiglio regionale dell’Umbria di martedì pomeriggio, la presidente Donatella Tesei ha illustrato una relazione sullo stato di attuazione del programma di governo. «Facciamo – ha detto – un punto sintetico, dopo due anni di governo, e tracciamo l’orizzonte prossimo avvenire».

Il settore socio-economico

«Da un punto di vista socio-economico – ha spiegato la presidente – emergono i successi numerici di questi due anni, ma anche le sfide ereditate ancora da risolvere. Abbiamo affrontato la pandemia e la campagna vaccinale che ci hanno consentito di avere uno dei tassi di mortalità più bassi d’Italia, ben 3 punti percentuali sotto la media del Paese, nonostante la regione Umbria abbia una popolazione di fragili, anziani e disabili molto alta. Una performance di Pil cumulato tra il 2020 e 2021 che ci vede meglio della media nazionale, a soli 2,5 punti percentuali dal pre-Covid, mezzo punto in termini migliorativi rispetto alla media nazionale. Una crescita dell’export che definirei straordinaria che continua fino a marzo 2022 e che registra una crescita del 23,4%, di 5 punti superiore alla media nazionale. Una dinamica occupazionale estremamente positiva, con una sintesi di estrema efficacia fornita l’11 luglio dalla Camera di commercio, con un’ulteriore crescita degli occupati del 2,75%, che ci porta ad essere tra le sole quattro regioni d’Italia ad avere un numero di occupati tornati al livello pre-Covid. Contestualmente abbiamo un livello di disoccupazione del 6,6% che è uno tra i più bassi d’Italia. Tutte le tendenze umbre negative decennali su questi determinanti indicatori sono stati quindi invertite dal 2020 in poi con il nuovo governo regionale. Dobbiamo aggiungere alla sintesi la grande preoccupazione per una dimensione fondamentale, che sicuramente è negativa da dieci anni in Umbria e ancora non siamo riusciti ad invertire, che è l’andamento demografico. Recentemente la Cna ha restituito un quadro drammatico, continuando come negli ultimi dieci anni. Tra vent’anni l’Umbria avrà 750 mila abitanti, 150 mila in meno del suo picco. In sintesi, invertita questa tendenza sul Pil, sull’export, sull’occupazione e conseguentemente sulla disoccupazione, occorre intervenire con grande determinazione sulla demografia della nostra regione. Questi dati ci raccontano oggettivamente quali sono state le direttrici di governo che meglio sono state attivate in questi due anni: gestione del Covid e della campagna vaccinale, gestione del sostegno e del rilancio del sistema delle imprese, gestione delle partecipate regionali delle quali è stata riorganizzata la gestione ed oggi rappresentano motore di economia e servizi per il cittadino e per le imprese».

I progetti infrastrutturali

La presidente ha poi illustrato i «grandi progetti infrastrutturali per porteranno da qui a dieci anni l’Umbria ad uscire dall’isolamento. L’aeroporto regionale risanato e rilanciato a tal punto da battere, anche in un anno ancora contraddistinto dal Covid come questo, il record passeggeri grazie ad 86 voli settimanali. Un numero mai raggiunto. Risanamento del sistema trasporto pubblico regionale, grazie al salvataggio di Umbria Mobilità, alla sua trasformazione in agenzia, alla soluzione dei molteplici contenziosi ereditati con Busitalia e all’indizione della prossima gara entro fine anno. Sulla ricostruzione post-sisma, partendo dalla rimozione delle macerie, oggi possiamo dire che probabilmente la regione Umbria è tra le più avanzate di quelle interessate dal cratere».

Turismo e grandi eventi

La regione Umbria si accinge, «seppur in un 2022 ancora segnato dal Covid, a battere il record storico di presenze. Questo grazie a tutti gli interventi che abbiamo fatto sia in favore della promozione del turismo, ma anche di sostegno alle nostre imprese del settore».

Misure a sostegno della famiglia

Le misure dal 2022 «coprono l’intera vita del nuovo nato», ha spiegato la Tesei. «Dal ‘bonus bebè’, al contributo per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia, contributo per i campi estivi, le borse di studio per la scuola primaria e secondaria, fino alla ‘no tax area’ per gli studenti universitari. Se riuscissimo a mantenere questo complesso sistema di misure a sostegno della famiglia e dei nostri giovani, potremmo forse commentare a fine periodo, nell’arco di 7-8 anni, un’inversione di tendenza sulla demografia umbra».

Il Pnrr

Una gestione del Pnrr «fino ad ora esemplare che grazie ad un piano umbro, evidentemente credibile per il Governo, ha intercettato 1,6 miliardi di risorse, ma sopratutto secondo l’ultimo rapporto di Banca d’Italia vede l’Umbria destinataria del 35% in più delle risorse procapite rispetto al resto del Paese».

La sanità

La presidente ha poi voluto fare un «passaggio sulla sanità regionale che voglio sintetizzare in modo molto chiaro. Questi due anni e mezzo sono stati caratterizzati dal Covid e dalla campagna vaccinale, le sanità regionali tutte hanno dovuto combattere la più grande crisi sanitaria che la nostra generazione conosca, l’Umbria ne è uscita tra le regioni migliori. Ora non dimenticando che il Covid impegna ancora moltissimo le sanità regionali e mette in crisi, come in tutto il resto d’Italia, le nostre sanità, creando sicuramente uno scontento in tutta la popolazione. In Umbria è arrivato sicuramente il momento di una riforma strutturale della sanità regionale. Una riforma che porti risanamento dei bilanci, che riorganizzi eliminando doppioni, sovrapposizioni, disservizi, mobilità passiva dei due ospedali di Perugia e Terni, che crei un terzo polo ospedaliero regionale di qualità suddiviso tra due città importanti che sono Foligno e Spoleto, che metta in sinergia i tanti ospedali del territorio, che riporti sotto controllo la spesa farmaceutica e gli acquisti, che riduca drasticamente le liste di attesa con un piano scientifico trasparente per il cittadino».