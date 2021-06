In ‘zona bianca’ c’è l’ok alle feste private

Via libera alle feste private – compleanni e altre ricorrenze – in ‘zona bianca’, dunque anche in Umbria. Il semaforo verde arriva grazie all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, in questo modo, ha recepito le indicazioni della conferenza delle Regioni di fine maggio. Ciò fa seguito all’ok già avvenuto per i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose.

C’è l’ok

Nel documento viene specificato che tra le riaperture ci sono anche «le feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso». Non solo matrimoni, cresime e comunioni, ma anche compleanni, anniversari o incontri tra amici. Le regole sono le stesse già note per i banchetti: il protocollo non prevede limiti al numero di invitati, ma comunque deve essere rispettata la percentuale rispetto alla capienza. C’è l’obbligo della presentazione del green pass. Per le feste nei locali l’ingresso è consentito a un numero di ospiti calcolato in base alle caratteristiche del locale; il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale.

Distanziamento

Resta l’obbligo del distanziamento e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. In caso di eventi musicali va mantenuta la distanza di almeno tre metri fra musicisti e pubblico.