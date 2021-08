Incendi, altro giorno difficile in Umbria: evacuazioni a Panicale

Fin dalle prime ore del mattino le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate su due fronti nel perugino: uno a Panicale l’altro a Gubbio. Particolarmente grave quello in zona Trasimeno.

Incendio a Panicale: aggiornamento live

15.00 – Il vento è molto forte, si teme per il propagarsi al bosco del Monte Marzolana, nel territorio di Sant’Arcangelo di Magione. Intanto scoppia un altro incendio tra Oro e Grondici.

14.00 – Evacuati due agriturismi e una abitazione privata.

11.45 – Due squadre provenienti dalla centrale di Perugia e da Castiglione del lago stanno intervenendo a Casalini, nel comune di Panicale, per un incendio bosco.

Evacuati 2 agriturismi e una abitazione

Nella zona nord dell’Umbria, tra località Casalini e Montali, territorio comunale di Panicale, sono intervenute 4 squadre dalla centrale e una da Castiglione del Lago per l’incendio di un bosco. Le fiamme rischiano di coinvolgere alcune abitazioni, per questo motivo è stato attivato anche l’elicottero e, nel primo pomeriggio, per precauzione, sono stati evacuati due agriturismi e una abitazione privata. Le fiamme sono vicine al al bosco del Monte Marzolana a Sant’Arcangelo di Magione e si teme che, con il vento, possano propagarsi.

Altro incendio a Città della Pieve

Fiamme nel primo pomeriggio tra Oro e le Grondici, sempre nel territorio di Panicale. Sul posto è stata inviata la prima partenza della centrale, c’è poi la squadra vigili del fuoco di Città della Pieve è dirottati due mezzi Aib da Montali.

A Gubbio minacciato un campo sportivo

Incendio vicino alle case anche a Gubbio, dove sono andate a fuoco delle sterpaglie in una boscaglia a poche decine di metri dal campo sportivo di Ponte d’Assi, frazione a sud di Gubbio. Poche ore prima, dopo tanto lavoro, era stato spento l’incendio di Villamagna, dove erano intervenuti anche Canadair.