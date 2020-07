Incendio boschivo fra Calvi ed Otricoli: velivoli in azione

Un violento incendio boschivo è scoppiato nel pomeriggio di martedì fra i territori comunali di Otricoli e Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, ed ha richiesto l’intervento – oltre a squadre da terra – anche di un elicottero AB 412 ed un canadair dei vigili del fuoco stante le difficoltà a raggiungere la zona in fiamme, denominata ponte Renaro.

Lavoro complesso

Il fuoco è localizzato fra le frazioni di Poggio e Poggiolo e sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco del comando di Terni e del distaccamento di Amelia, anche la Protezione civile di Poggio di Otricoli e le forze dell’ordine. La strada Calvese risulta bloccata all’altezza del bivio per Poggiolo ed in località Aravecchia, a Poggio di Otricoli. In corso le operazioni di spegnimento, impegnative.

Articolo in aggiornamento