Un incendio ha interessato una rimessa agricola, nella serata di venerdì, nella frazione di Titta del comune di Città di Castello (Perugia). Il rogo ha distrutto la struttura ma non ha coinvolto persone. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento tifernate, oltre a due squadre dalla centrale di Perugia per supportare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Condividi questo articolo su