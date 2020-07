Incendio fra Otricoli e Calvi: il lavoro prosegue

Un violento incendio boschivo è scoppiato nel pomeriggio di martedì fra i territori comunali di Otricoli e Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, ed ha richiesto l’intervento – oltre a squadre di terra – anche di un elicottero AB 412 ed un canadair dei vigili del fuoco stante le difficoltà a raggiungere la zona in fiamme, denominata ponte Renaro.

Lavoro complesso

Il fuoco è localizzato fra le frazioni di Poggio e Poggiolo e sul posto stanno operando, oltre ai vigili del fuoco del comando di Terni e del distaccamento di Amelia, anche la Protezione civile di Poggio di Otricoli e le forze dell’ordine. La strada Calvese risulta bloccata all’altezza del bivio per Poggiolo ed in località Aravecchia, a Poggio di Otricoli. In corso le operazioni di spegnimento, impegnative.

Incendio vasto

Questa la nota diramata dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni nel pomeriggio di martedì, poco prima delle ore 18: «Una squadra di Terni unitamente ad una del distaccamento di Amelia stanno intervenendo nella zona compresa tra Poggio di Otricoli e Calvi lungo la strada provinciale 18 al chilometro 8 per un vasto incendio di bosco. Sul posto, oltre a dieci persone con cinque mezzi del comando di Terni, stanno operando un canadair ed un elicottero dei vigili del fuoco che hanno effetuato al momento circa quindici lanci coordinati da un direttore delle operazioni di soccorso. L’intervento è ancora in atto e al momento non si registrano strutture civili coinvolte».

Incendio in fase di risoluzione

Intorno alle ore 20.30 di martedì la situazione viene definita ‘sotto controllo’: lungo la strada, in attività di bonifica, due autobotti dei vigili del fuoco e vari pickup con moduli antincendio.

Aggiornamento mercoledì mattina

Le attività di sorveglianza e bonifica sono ancora in corso. Anche nella notte fra martedì e mercoledì il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile è andato avanti con la bonifica e la soppressione di alcuni focolai su una superficie di diversi ettari. Presenti alle operazioni, fino a tarda serata, anche i sindaci di Otricoli e Calvi dell’Umbria.

Articolo in aggiornamento