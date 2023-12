Foligno-Civitanova: incendio in galleria. Chiuso tratto di 9 km verso l’Umbria

La comunicazione arriva poco dopo le ore 8.40 di lunedì 25 dicembre da Anas: «Sulla SS77var ‘Della Val di Chienti’ (la Foligno-Civitanova Marche, ndR) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno, dal km 26+600 al km 17+600, a Foligno, a causa di un veicolo che ha preso fuoco all’interno della galleria Varano (Marche) accaduto domenica pomeriggio. Le deviazioni vengono segnalate in loco». Sul posto – specifica la nota – «sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile».

Condividi questo articolo su