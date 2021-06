Momenti di paura a San Sisto, quartiere di Perugia nel pomeriggio di sabato: in via Albinoni, proprio di fronte all’asilo, sono andate a fuoco delle sterpaglie in un campo. La paura è stata provocata dalla colonna di fumo, visibile per diverse centinaia di metri. Sul posto per fortuna sono subito intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Non sono ancora chiare le cause.

Condividi questo articolo su