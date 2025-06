Incendio nella serata di domenica, all’interno di un’abitazone posta in una zona residenziale di recente costruzione, situata – riferiscono i vigili del fuoco di Perugia – in cima alla collina che da Ellera di Corciano conduce verso Solomeo.

Le fiamme hanno interessato in particolare la zona centrale dell’abitazione, coinvolgendo soprattutto l’ingresso. Come si apprende dal 115 perugino, tre delle persone all’interno hanno tentato inizialmente di spegnere il rogo con un estintore portatile. Tutti sono stati poi condotti al pronto soccorso di Perugia per accertamenti legati all’inalazione di fumo durante i concitati momenti dell’incendio. Nell’accaduto ha purtroppo perso la vita il gatto di famiglia.

I vigili del fuoco spiegano imfine che non sono stati rilevati danni strutturali all’appartamento, ma lo stesso è stato comunque dichiarato temporaneamente inagibile per motivi di sicurezza e per consentire le necessarie operazioni di bonifica. Il resto della palazzina è risultato agibile e non si è resa necessaria l’evacuazione degli altri alloggi.