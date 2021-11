Incidente mortale nel pomeriggio di mercoledì – poco prima delle 16 – in via della Concordia a San Feliciano, in via della Concordia. L’auto coinvolta ha urtato contro lo spigolo di una casa disabitata: una persona ha perso la vita ed un’altra è stata trasportata in codice rosso al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri per la gestione della viabilità.

Seguono aggiornamenti