Incidente ad Assisi, deviazioni per Perugia: ci sono due feriti

Incidente al chilometro 13 della strada statale 75 “Centrale Umbra” in direzione Perugia: ci sono quattro veicoli coinvolti e due feriti, trasportati in ospedale. Sul posto la polizia stradale.

Strada chiusa con deviazione

Per questo motivo – comunica Anas – è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Perugia all’altezza di Rivotorto, nel comune di Assisi. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria proprio allo svincolo di Rivotorto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.