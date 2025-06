Complesso intervento di soccorso martedì mattina in una zona boschiva particolarmente scoscesa nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto, dove due persone – un 61enne residente a Spoleto e il figlio – sono rimaste ferite a seguito di un incidente agricolo, ovvero il ribaltamento del trattore cingolato sul quale stavano operando. Sembra che i due fosseri intenti a raccogliere la legna.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 9 dalla centrale operativa regionale 118 che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, le squadre di terra del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu), i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia e due mezzi aerei: l’elisoccorso ‘Icaro 01’ della Regione Marche e l’elicottero dei vigili del fuoco. Da quanto appreso, non è stato utilizzato l’elisoccorso umbro ‘Nibbio’, di base a Foligno, in quanto il velivolo ha registrato problemi – probabilmente un’avaria – al momento del decollo.

Una volta localizzati i feriti – riferisce il Sasu in una nota -, i soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Il 61enne spoletino è stato elitrasportato all’ospedale di Perugia a bordo dell’elicottero Icaro 01: agli esami ha fatto seguito il ricovero in rianimazione, con riserva di prognosi, per politrauma. Il figlio è stato invece tratto in salvo con l’elicottero dei vigili del fuoco e trasportato all’ospedale di Terni. «L’intervento – aggiunge il soccorso apino – ha richiesto grande coordinamento tra le varie forze in campo e si è svolto in condizioni logistiche complesse, vista la natura impervia dell’area interessata». In aggiornamento

