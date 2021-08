Incidente alle porte di Spoleto: due feriti in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella serata di domenica a Spoleto, lungo la strada Flaminia, all’altezza dell’hotel Arca (ex motel Agip). Coinvolti un pullman e un’autovettura. Il bilancio dei feriti riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, intervenuti sul posto, è di due persone – entrambe a bordo dell’auto -, soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ‘codice rosso’ in ospedale. Sempre secondo quanto riferito dal 115, non sarebbero comunque in pericolo di vita. I rilievi sulla dinamica del sinistro sono stati effettuati dalle forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su