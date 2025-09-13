Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio comunale di Spoleto, nei pressi del ristorante Zengoni. Il sinistro ha coinvolto una moto con in sella un uomo ed un’autovettura. A riportare la notizia in prima battuta sono Tuttoggi.info e Umbria24.it.

Il centauro – un uomo di 57 anni – è stato soccorso dal 118 ed elitrasportato con Nibbio all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: secondo quanto riferito, è stato ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato fratture multiple. Sul posto, per gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Foligno. Con loro, i vigili del fuoco. In aggiornamento