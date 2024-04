Traffico caos nel pomeriggio di mercoledì, lungo il raccordo Terni-Orte in direzione Terni, per un incidente stradale accaduto fra Narni Scalo e lo svincolo E45. Almeno tre i veicoli coinvolti, fra cui un mezzo pesante e due autovetture. Sul posto operano gli agenti della polizia Stradale di Terni con intervento anche del 118 e dei vigili del fuoco. Fortemente congestionata la viabilità del Rato verso Terni, con ripercussioni anche sulla viabilità locale e in particolare a Narni Scalo.

Condividi questo articolo su