Frontale sulla Terni-Rieti: 23enne muore sul colpo

Tremendo scontro frontale nella prima serata di venerdì lungo la strada statale 79 bis, fra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina. Coinvolte due autovetture: una Yyundai e una Jaguar. In seguito all’impatto, la conducente della Yyundai – una ragazza ternana di 23 anni – ha perso la vita. Ferito gravemente l’uomo di 78 anni al volante della Jaguar, trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor, gli agenti della polizia di Stato e della polizia Locale e i vigili del fuoco.

