Traffico rallentato lungo l’autostrada A1, al chilometro 417+800 in direzione sud, nel tratto che ricade nel territorio comunale di Città della Pieve, al confine tra Umbria e Toscana. Martedì mattina in un incidente che ha visto coinvolti un camion e un’auto, sono rimasti feriti i due occupanti dell’auto, si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 34. Un incidente che ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi, compreso l’elisoccorso.

Secondo quanto si apprende, il primo elicottero, partito da Forte dei Marmi, è arrivato sul posto, ma non è riuscito a recuperare uno dei feriti direttamente sul campo. Il medico del 118, valutata la situazione, ha quindi richiesto un secondo elisoccorso, previsto in arrivo da Siena. Uno dei due feriti è stato invece trasportato in ambulanza.

Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Sul posto è intervenuto il personale della polizia Stradale del distaccamento di Orvieto per regolare il traffico e gestire le operazioni di messa in sicurezza.