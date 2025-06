È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale de L’Aquila F.M., 41enne di Ferentillo (Terni), coinvolto nella mattinata di domenica in un incidente stradale in sella alla propria motocicletta Ducati F1 avvenuto in Abruzzo, lungo la strada statale 80, nel territorio comunale di Arischia. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote all’altezza di una curva, finendo contro il guardrail e quindi nel corso del torrente Pescine, adiacente la carreggiata. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale del capoluogo abruzzese e quindi ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Gli accertamenti sul sinistro sono condotti dai carabinieri del comando stazione di Tornimparte, sul posto unitamente a personale dei vigili del fuoco: il 41enne stava procedendo in gruppo verso il lago di Campotosto, insieme ad altri amici con la passione per la moto, e l’incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi oltre quello del centauro ferentillese. Ora la speranza di tutti è che possa giungere quanto prima qualche segnale positivo rispetto alle sue condizioni.