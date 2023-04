Incidente in Friuli, muore 18enne originaria di Perugia

Una giovanissima originaria di Perugia, Martina Socciarelli, ha perso la vita nella serata di venerdì in seguito ad un incidente stradale. La notizia è riportata dai media friulani: era in sella ad una moto e si è scontrata con un’auto condotta da un giovane. L’impatto mortale c’è stato poco dopo le 22 a Verzegnis, piccolo comune sparso nel territorio provinciale di Udine, dove risiedeva da tempo. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 20 luglio. Sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, mentre gli infermieri della Sores si sono attivati – anche con impiego dell’elisoccorso – per cercare di salvargli la vita. Purtroppo il tentativo di rianimazione non è servito a nulla, troppo gravi le ferite riportate.

