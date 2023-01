Incidente in galleria a Nocera Umbra: due le auto coinvolte

Incidente stradale lungo la statale 3 Flaminia (chilometro 171+900) nel primo pomeriggio di venerdì, nei pressi della galleria Colle del Prete (Nocera Umbra). Coinvolte due autovetture ed il bilancio riferito dai vigili del fuoco – sul posto con la squadra del distaccamento di Gaifana che ha messo in sicurezza i veicoli – è di ferite fortunatamente lievi per le persone rimaste coinvolte, trasportate all’ospedale di Foligno per accertamenti. Sul luogo del sinistro si sono portate anche due ambulanze del 118 ed i carabinieri di Nocera Umbra per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

