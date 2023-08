Incidente lungo l’Apecchiese: grave centauro di 41 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato lungo la strada regionale 257 Apecchiese, al confine fra Umbria e Marche. Un centauro umbro di 41 anni è rimasto gravemente ferito: mentre procedeva in direzione Apecchio, ha perso il controllo della propria moto ed è finito fuori strada. L’uomo è stato soccorso dall’elicottero del 118 che lo ha trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in ‘codice rosso’ per politrauma. Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell’ennesimo grave sinistro che avviene lungo la SR 257.

