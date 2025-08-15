Nel tardo pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti per un incidente stradale lungo la strada regionale 298 Eugubina, al chilometro 26,100, nella frazione di Scritto.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone, un uomo di 86 anni e uno di 63. Uno dei due è rimasto incastrato all’interno del veicolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale di Branca per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e la polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare la viabilità.