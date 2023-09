Incidente stradale a Piediluco: coinvolte due autovetture

LE FOTO

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la strada statale 79 a Piediluco, proprio di fronte alla Società Canottieri, un punto già teatro di altri gravi sinistri in passato. L’impatto è stato fra due autovetture e, fortunatamente, le conseguenze per coinvolti non sono state serie, anche se l’intervento del 118 si è comunque reso necessario. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza.