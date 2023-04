Incidente a Vallo di Nera: quattro i feriti

Incidente stradale nella prima mattinata di giovedì lungo la strada statale 685 ‘Delle Tre Valli Umbre’, nel territorio comunale di Vallo di Nera (Perugia). Per cause in fase di accertamento – riferisce Anas – c’è stato un impatto tra tre veicoli. Quattro le persone rimaste ferite e soccorse dagli operatori sanitari del 118. Due di loro sono state trasportate all’ospedale di Terni, una in quello di Spoleto e un quarto ferito all’ospedale di Foligno. Quest’ultimo è un 48enne ricoverato in condizioni stabili: non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine ed il personale Anas per la gestione della viabilità.

