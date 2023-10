Incidente sul lavoro a San Venanzo: muore operaio 63enne di Todi

In aggiornamento

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì a Collelungo, nel territorio comunle di San Venanzo (Terni). Un uomo di 63 anni di nazionalità italiana, residente a Todi e operaio di una impresa edile tuderte, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto una macchina per effettuare trivellazioni. Il mezzo da lavoro si sarebbe ribaltato, uccidendolo sul colpo. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Spetta ai carabinieri della Compagnia di Orvieto – di concerto con la procura della Repubblica di Terni – ricostruire l’accaduto. Probabile che venga effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso, nell’ambito dell’indagine aperta dall’autorità giudiziaria.