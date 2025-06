Paura nel pomeriggio di martedì lungo la strada statale 219, all’altezza del chilometro 35+580 in località Pian d’Assino. Intorno alle 16.40 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gubbio, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti dell’auto. Le persone coinvolte erano coscienti al momento dell’arrivo dei soccorsi e sono state trasportate all’ospedale di Branca per accertamenti.

Presenti anche il personale dell’Anas e la polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, non si segnalano feriti in gravi condizioni.