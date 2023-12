Incidenti stradali fra cause e prevenzione: se ne parla a Perugia

Come prevenire gli incidenti stradali: se ne parla il 14 dicembre con gli studenti delle superiori, presso la Scuola di lingue estere di Perugia. Ci saranno Ruggero Campi, presidente dell’Aci, e la polizia di Stato. «Il tema purtroppo è sempre di attualità – spiegano gli organizzatori -. Lutti e notizie di feriti riempono le pagine della cronaca e non c’è giorno che i media non trasmettano servizi di incidenti stradali causati da distrazione, velocità elevata, non rispetto della normativa contenuta nel Codice stradale. In chiusura del 2023 la Scuola di lingue estere dell’Esercito, nell’ambito del format ‘Incontri e dialoghi a Santa Giuliana’, propone come tema la sicurezza stradale. Sarà Ruggero Campi, presidente regionale Aci, costantemente impegnato in campagne di informazione e lezioni di guida sicura, a mettere a disposizione della platea un’esperienza sul tema di oltre 30 anni. Daranno il loro contributo anche i comandanti di polizia Stradale e Locale, Francesco Ciprano e Nicoletta Caponi. «L’incontro di mercoledì 14 dicembre si propone di sensibilizzare i giovani su un corretto uso dei veicoli per la salvaguardia della propria vita e quella degli altri – sottolinea il generale Pietro Romano, comandante della Scuola -. Abbiamo già ricevuto l’adesione di alcuni istituti scolastici e per favorire l’affluenza degli studenti, abbiamo deciso che l’incontro avverrà di mattina con inizio alle ore 10.30». Il programma prevede la partecipazione della sociologa Maristella Mancino, vice presidente della associazione Comitato Vittime della Strada della Puglia, nonché assistente sociale specialista dell’azienda ospedaliera di Perugia, da sempre impegnata nel tema della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone vittime di incidenti stradali che riportano danni neurologici e fisici gravi. Coordineranno l’evento i giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini.

