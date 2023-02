Incinta, il marito la costringe a fare sesso e lei abortisce. Condannato a 7 anni

di G.R.

Minacce, percosse e anche la violenza sessuale. Uno scenario avvilente e, purtroppo, affatto nuovo per le pagine di cronaca. Dalla provincia Perugia arriva l’ennesima situazione tragica: come si legge su Fanpage, un 55enne di nazionalità straniera è stato condannato dal tribunale a 7 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 25 mila euro. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era spesso ubriaco e negli anni di abusi e maltrattamenti cercava denaro dalla moglie per poi sperperarlo alle slot machine. Spaventata dal marito, la donna – madre di cinque figli – non ha mai denunciato i fatti nascondendo piuttosto percosse, violenze e anche l’episodio – agghiacciante – in cui sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale violento che avrebbe provocato l’aborto del piccolo che portava in grembo.

Violenze e abusi

In altri episodi finiti sotto la lente dell’autorità giudiziaria, il 55enne – difeso dall’avvocato Sylvia Piazzoli – avrebbe preso la moglie per i capelli, sbattendola per terra. Dopo una violenza sessuale, l’avrebbe anche minacciata di lasciarla morire «perché se lo meritava». La donna alla fine ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e far cessare i ripetuti abusi per difendere i figli da quello che era diventato un incubo. Ora, si legge su Fanpage, è stata presa in carico da un Centro Antiviolenza.