«Incompatibile» per il ministero. Bandecchi: «Il problema non esiste»

Il documento è al protocollo del Comune di Terni da giovedì mattina e, nel primo pomeriggio, ad esporsi sul tema è stato direttamente il primo cittadino. Si fa riferimento al nodo incompatibilità di Stefano Bandecchi rispetto al ruolo di sindaco, lo stadio e l’università Niccolò Cusano. A confermare che dal Viminale ci si è mossi è lui stesso, in un video Instagram: «È arrivata la risposta del ministero degli Interni» e l’imprenditore livornese parla di «’forte incompatibilità’ dovuta allo stadio e siccome la Ternana gioca al ‘Liberati’, il sindaco è incompatibile». Nel prosieguo, però, Bandecchi ricorda i recenti sviluppi legati alla cessione della società rossoverde e che «l’università Niccolò Cusano non è più proprietaria della Ternana Calcio». In chiusura Bandecchi dice che «male che vada si rivota. Ma voglio l’80%», con sorriso d’ordinanza chiaramente. Il quadro, in ogni caso, è tecnicamente complesso: a regolarlo in prima battuta c’è l’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). In un secondo video Bandecchi afferma che «il sindaco resta a fare il sindaco, tutti stanno al posto loro e si mettono l’anima in pace. Nella peggiore delle ipotesi, dato il parere che abbiamo letto, se per caso qualcuno sollevasse il problema, il soggetto avrebbe dieci giorni di tempo per mettere a posto il suo problema. Ma il problema non c’è, perché Stefano Bandecchi non è presidente dell’Università Niccolò Cusano e l’Università Niccolò Cusano ha venduto la Ternana. La Ternana Calcio può costruire lo stadio e la clinica, quindi non c’è alcuna incompatibilità».

19 GIUGNO, LA CONVALIDA IN CONSIGLIO E LO SCONTRO

La lettera del ministero

Di seguito alcuni stralci della lettera del ministero dell’Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie – al prefetto di Terni Giovanni Bruno (che aveva chiesto al ministero il parere sull’ipotesi di incompatibilità del primo cittadino) e quindi inoltrata al sindaco Stefano Bandecchi. La missiva, a firma del capo dipartimento Claudio Sgaraglia (già prefetto di Perugia, ndR), è del 28 luglio ed è stata recapitata al Comune di Terni giovedì 3 agosto.

«Data la ulteriore documentazione trasmessa da codesta prefettura e in particolare dalle visure della Camera di commercio, risulta che il sindaco è tutt’ora amministratore unico della Società delle Scienze Umane Srl, il cui oggetto sociale è la gestione della Società Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano per la quale ‘vigila e assicura il perseguimento dei fini istituzionali provvedendo a dotarla dei mezzi necessari per il funzionamento e delibera le linee guida del piano economico e gestionale’. Secondo la medesima documentazione il signor Bandecchi risulta essere, inoltre, anche amministratore unico della società Ping Pong, proprietaria a sua volta del 100% del capitale della predetta società, di cui detiene interamente le quote sociali. […] Nonostante le intervenute dimissioni da presidente della Università Unicusano e da presidente della società Ternana Calcio Spa, lo stesso Bandecchi risulta ancora titolare: della carica di amministratore unico della Società delle Scienze Umane Srl, che ha come oggetto sociale la gestione della citata Università Unicusano, a sua volta proprietaria al 100% della Ternana Calcio, come risulta dalle visure camerali; della carica di socio unico e amministratore della Ping Pong Srl, a sua volta proprietaria della Società delle Scienze Umane Srl, soggetto preposto alla gestione della predetta università. Da tali circostanze appare quindi evidente come il signor Bandecchi, pur avendo rinunciato a due delle cariche sociali direttamente incompatibili con la carica di sindaco, eserciti ancora oggi l’attività di impresa e, quindi, con interessi di lucro personale, intrattenendo per il tramite delle ultime due società una serie di rapporti, seppure indiretti, con il Comune di Terni di cui oggi ha ope legis la rappresentanza legale nella qualità di sindaco, riconducibili alla realizzazione del progetto del nuovo stadio. […] Per tutto quanto motivato, ed alla luce della documentazione trasmessa sino ad oggi da codesta prefettura – Ufficio territoriale del Governo, si ritiene che la permanzenza del signor Bandecchi nella titolarità e nella gestione delle predette società, possa considerarsi incompatibile con la carica di sindaco, in considerazione del dettato normativo di cui all’articolo 63 – comma 1 e 2 – del Tuel citato e della legittima interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza».

