Incredibile a Perugia: via Cosmi torna Oddo

È successo proprio quello che nessuno voleva, nessuno augurava al mitico Serse, l’eroe dei quattro, splendidi, anni di Serie A col Perugia dei Gaucci. «Mai tornare lì dove si è stati felici», recita l’adagio. Si sperava in una eccezione. Non è stato così.

Il comunicato della società

Il Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore.

Fulmine a ciel sereno

Quando Cosmi, dopo Perugia-Cremonese, è uscito dalla sede del Perugia in auto con la moglie, prima che fosse diffusa la sua conferenza stampa, in molti hanno temuto che fosse accaduto ciò che molti temevano. Invece, poi, il video è stato inoltrato alle tv (in tempi di Covid non c’è conferenza) e l’allarme è rientrato. Poi, dopo 36 ore, la doccia fredda.

Alla fine, più che la mancata vittoria sulla Cremonese, ha pesato la sensazione confusione con cui la squadra è scesa in campo, incapace di costruire gioco, letteralmente ingabbiata dal catenaccio di Bisoli. Hanno pesato inoltre i recenti passi falsi; in particolare quello di Cosenza. Ha pesato il nervosismo della squadra, già palesatosi con Oddo, che Cosmi non è riuscito a disinnescare. Più di tutto ha pesato la paura della società di ritrovarsi in serie C, visto che le altre, dietro, corrono. E di finire in C, il Perugia proprio non può permetterselo.

I rapporti fra Oddo e Goretti

La sensazione è che la decisione sia stata presa più da Santopadre che da Goretti. Non è un mistero che il dt avesse più volte difeso il tecnico di Ponte San Giovanni, sottolineando il suo buon lavoro agli occhi del patron. E non è un mistero che, vicevera, il dirigente biancorosso avesse non un ottimo rapporto (eufemismo) con Oddo, con cui ebbe un attrito pubblico sul concetto di ‘fallimento’, richiamato poi da Santopadre come una delle cause delle esonero al momento della presentazione di Cosmi. Ora il ribaltone.

Confermato il ritiro?

La decisione del ritiro, inizialmente fissato pure lunedì a Coverciano, lungo la strada per la Liguria (venerdì c’è la Virtus Entella), sarà ora rivalutata dal nuovo tecnico. Non è escluso venga confermata. Oddo non potrà contare su Di Chiara: come confermato dai giornali in edicola, per il terzino sinistro la stagione è finita qui, a causa dello stiramento subito con la Cremonese.