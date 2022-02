Indagine Azienda siciliana trasporti: c’è anche un imprenditore umbro coinvolto

C’è anche un impremditore umbro (il 62enne A.P. di Cannara) fra i sedici indagati dell’operazione ‘Gomme lisce’, condotta dalla Guardia di finanza di Palermo e incentrata sulle attività dell’Ast, Azienda siciliana trasporti. L’uomo, amministratore di un’impresa che si occupa della commercializzazione di autobus e minibus nuovi e usati, su decisione del Gip è stato colpito dalla misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. In merito all’inchiesta, secondo gli inquirenti sarebbe emesa una «gestione societaria superficiale e privatistica da parte dei vertici aziendali dell’Azienda siciliana trasporti che avrebbero violato le norme di trasparenza pubblica e colluso con i referenti di alcune imprese, turbando diverse procedure di appalto». Una prima relativa all’acquisto di pneumatici – riporta Palermo Today -, una seconda per l’approvvigionamento di autobus attraverso procedure negoziate e l’ultima per l’affidamento del servizio di revisore contabile e la fornitura di servizi per le fasi di startup di una compagnia aerea.

