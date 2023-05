Vivibilità climatica: Perugia 49°, Terni 77°

Macerata, Savona e Matera. Sono le tre città italiane sul podio nell’Indice di vivibilità climatica 2022, basato su quattordici parametri e dodici milioni di dati: a curarlo sono stati i portali IlMeteo.it ed Il Corriere della Sera. Le umbre? Perugia 49° e Terni 77°, con alcune curiosità.

I parametri

Focus su indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort per umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense. Tra i dati più curiosi c’è il 2° posto di Terni (peggio solo Oristano) per l’indice di calore maggiore, ovvero il numero giorni annui con temperatura percepita sopra i 30°C per almeno un’ora durante una giornata. In generale all’ultimo posto figura Catania.