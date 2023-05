Infortunio in forra a Prodo: soccorso da vigili del fuoco e Sasu

Intervento di Soccorso alpino umbro e vigili del fuoco di Orvieto dalla prima serata di mercoledì a Prodo (Orvieto) per soccorrere un uomo che, mentre stava scendendo in gruppo – per un totale di cinque escursionisti – lungo una forra, è scivolato rompendosi probabilmente una gamba. I soccorritori, dopo aver raggiunto l’infortunato, hanno proceduto alla sua stabilizzazione e quindi al successivo trasporto in ospedale. Dopo il posizionamento sulla barella, l’uomo è stato condotto a ritroso con il superamento di una parete rocciosa di circa venti metri e il ritorno in superficie.

