La settimana in Umbria inizia sotto la neve. Diversi Comuni chiudono le scuole

Articolo in corso di aggiornamento

Ore 12 – Piano anti neve a Terni attivato

Da palazzo Spada fanno sapere che «il comitato operativo comunale è riunito da stamattina a seguito della nevicata che ha coinvolto anche il territorio comunale. È attivo il piano antineve. Sono operativi la Protezione civile comunale, la polizia Locale e le associazioni di volontariato per liberare le strade nelle zone collinari e per lo spargimento del sale. Si raccomanda a tutti i cittadini di seguire le indicazioni del piano neve e di evitare di parcheggiare in prossimità di alberi ad alto fusto».

Ore 11.30 – Piano anti neve a Perugia attivato, di seguito le strade chiuse:

• Via Alessi

• Via Bartolo (da P.zza Danti)

• Via Cavallaccio (da Via XX Settembre)

• Via Francolina (tratto da via Vincioli a Via dei Priori)

• Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della Pescara)

• Via Madonna del Riccio

• Via Marzia (da Piazza Italia)

• Via Oberdan

• Via Piaggia dei Filosofi (da via dei Filosofi)

• Via S. Prospero (dall’incrocio con via Pellini)

• Via S. Giuseppe (dalla porta di S. Antonio a Via Eugubina)

• Via Serafino Siepi (da Via O. Antinori a Via Ruggero d’Andreotto)

• Piaggia Colombata (da Via R. D’Andreotto)

• Via del Maneggio (da Via Fabretti)

• Via A. di Duccio (da Via del Giochetto)

• Via De Gasperi e limitrofe (Zona Montegrillo)

• Via Don Luigi Sturzo

• Via Fuori la Mura (dall’Arco del Cassero di Porta Sant’Angelo)

• Via e Strada del Bulagaio (da Piazza Fortebraccio all’incrocio di Ponte Rio)

• Nuova strada del Parco di Sant’Angelo (da Via del Bulagaio a Via Sperandio)

• Via Sperandio (da Corso Garibaldi)

• Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta all’innesto su via Bonfigli)

• Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di S. Margherita all’incrocio con via Bonfigli)

• Strada Ponte D’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco – Cenerente alla fine della salita (detta strada del Turione)

Ore 10.35 – Chiusa la ‘Somma’

La strada Flaminia, fra Terni e Spoleto, è stata chiusa nel tratto prossimo al valico della Somma. Da Terni si può arrivare fino a Strettura. Per i percorsi alternativi, sono disponibili la superstrada E45 e la statale Valnerina. In loco anche personale di polizia Provinciale, polizia Stradale, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale di Terni.

Ore 10.05 – Provincia di Terni: «In azione tutti i mezzi a disposizione. Nevicherà ancora»

La Provincia di Terni spiega che «ta nevicando in diverse zone del territorio provinciale, prudenza per chi si mette in viaggio. Scuole chiuse in diversi comuni, tutti i mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione dalle prime ore della mattinata. Al momento le situazioni più difficili si registrano in Valnerina, nell’Alto Orvietano e nella zona di Stroncone ma le condizioni meteo prevedono ancora neve per le prossime ore».

Ore 9.30 – Spoleto chiude scuole e centri diurni. Novità anche ad Amelia

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: «A causa delle condizioni meteo e delle nevicate che stanno interessando l’intero territorio comunale – è la nota del Comune di Spoleto -, il sindaco ha disposto per la giornata di lunedì 23 gennaio la chiusura delle scuole, dei servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) e, d’intesa con la Usl Umbria 2, dei centri diurni per anziani, minori e disabili. ​La situazione prevista per l’intera giornata, con nevicate che si protrarranno ancora per alcune ore, non consente lo svolgimento in sicurezza del servizio scuolabus e nonché il raggiungimento delle strutture scolastiche senza condizioni di rischio per alunni e docenti». Ad Amelia, altro Comune con le scuole chiuse, il sindaco Laura Pernazza spiega che il «varco ztl del centro storico verrà aperto. Chiuse via Farrattini, via Posterola e via Lama».

Ore 8.50 – Orvieto

Il Comune di Orvieto rende noto che «i mezzi sgombraneve del centro servizi manutentivi e della Protezione civile del Comune stanno intervenendo in queste prime ore della mattinata per liberare le strade dalla nevicata che ha interessato la parte alta del territorio comunale, in particolare le zone di Torre San Severo e Morrano. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione. Scuole regolarmente aperte».

Ore 8.40 – Scatta il piano di emergenza per la Somma fra Terni e Spoleto

Si apprende che Anas ha attivato il piano di emergenza neve (‘codice rosso’) per la strada statale Flaminia, nel tratto compreso fra Terni e Spoleto (valico della Somma). Comunicazione finita all’attenzione delle prefetture di Perugia e Terni.

Ore 8.00 – La situazione

Umbria Meteo spiega che «i rasserenamenti serali, la scarsa ventilazione ed ora le precipitazioni più intense, stanno favorendo nevicate fin sui fondovalle nel sud est dell’Umbria (specie tra valle Umbra e Valnerina), chiudendo il gap di temperatura tra lo zero termico a circa 600 metri di quota fin sui 200/250 metri. Neve a Foligno e fiocchi segnalati anche sulla Conca Ternana, nevica anche sull’eugubino-gualdese».

Ore 7.55 – Scuole chiuse in diversi Comuni

Fioccano – è il caso di dirlo – le ordinanze comunali di chiusura delle scuole. Fra i primi a comunicare la decisione, lunedì mattina, i Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco, Amelia, Montegabbione, Nocera Umbra, Spoleto, Gualdo Tadino, Stroncone, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Norcia, Monteleone di Spoleto, Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco, Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Montecastrilli, Avigliano Umbro. Altri si stanno aggiungendo con il passare dei minuti.

Risveglio nel segno della neve, lunedì mattina, in quasi tutta l’Umbria. Se nel corso del weekend era caduta nelle zone montuose e su quelle collinari più interne, dalle prime ore del 23 gennaio le precipitazioni nevose hanno interessato anche centri urbani e zone – come Terni – dove è meno frequente avere a che fare con la bellezza (e spesso i disagi) di questo fenomeno meteorologico.