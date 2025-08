Una donna di 39 anni originaria di Spoleto e residente a Terni – P.P. le sue iniziali, già nota alle forze dell’ordine – è stata arrestata nella mattinata di mercoledì 30 luglio dai carabinieri del comando stazione di Terni, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile, al termine di un inseguimento iniziato nella zona di via Trevi (Rocca San Zenone) e concluso lungo la ss3 Flaminia all’altezza de La Castagna. Contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. A riepilogare l’accaduto è una nota dell’Arma ternana. Tutto è iniziato con l’alt intimato alla donna, al volante di una Bmw Serie 1, per quello che doveva essere un normale controllo.

«Una volta arrestato il veicolo a bordo strada – spiegano i carabinieri – la conducente, scesa repentinamente dal mezzo, ha spintonato il militare che si era avvicinato per richiederle i documenti e, risalita in macchina, si è data alla fuga a forte velocità». L’inseguimento, caratterizzato da una serie di manovre pericolose da parte della 39enne – con tratti di strade percorsi anche contromano, oltre che ad alta velocità – si è concluso, come detto, lungo la Flaminia.

«La conducente, inseguita anche da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile intervenuta a supporto dei colleghi della stazione di Terni, ha arrestato la marcia». Ma non era finita: è scesa nuovo dal veicolo e «si è avventata contro i carabinieri, aggredendoli e causando lesioni lievi a due di loro, prima di essere bloccata». Dagli accertamenti sono emerse numerose irregolarità: la patente della 39enne è risultata sospesa e l’auto sottoposta a sequestro amministrativo, inoltre l’alcol test ha dato esito positivo con un tasso di poco inferiore a 1,5 grammi/litro. Oltre l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, sono state elevate nei suoi confronti diverse sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada.

All’esito della direttissima, il tribunale di Terni nella persona del giudice Biancamaria Bertan – come chiesto dal pm Stefano Cerquetti – ha convalidato quanto eseguito dai militari dell’Arma, applicando nei confronti della 39enne – difesa dall’avvocato Barbara Romoli di Perugia – le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni con permanenza notturna (20-8) in casa e l’obbligo di firma quotidiano.