di Fra.Tor.

Dal 1° luglio al 29 agosto, con la sola esclusione della settimana di Ferragosto, riparte il progetto ‘Fresca estate’, promosso dal Comune di Terni e ANCeSCAO Umbria sud Aps. L’iniziativa, rivolta agli over 65 autosufficienti, rientra nel Piano territoriale per l’Invecchiamento attivo della Zona sociale 10 ed è inserita anche nel Piano calore 2025, cofinanziato dalla Regione Umbria con risorse del Fondo sociale regionale.

Il servizio sarà attivo il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17.30 e offrirà agli anziani soli o con lievi fragilità sociali l’opportunità di trascorrere le ore più calde della giornata in ambienti climatizzati, circondati dal verde e ricchi di stimoli sociali, condividendo pasti e partecipando a laboratori e attività ricreative. Il progetto si articolerà in quattro periodi presso altrettanti centri sociali cittadini: 1° – 11 luglio, Centro sociale Ferriera (via Montefiorino 12d); 14 – 25 luglio, Centro sociale Guglielmi (via dell’Arringo 27a); 28 luglio – 8 agosto, Centro sociale Gabelletta (via Gabelletta 96a); 18 – 29 agosto, di nuovo al Centro sociale Guglielmi. Inoltre, ogni martedì, è previsto un appuntamento speciale a Piediluco, dalle 8 alle 18, per una giornata all’aria aperta sul lago, tra svago, condivisione e attività ludico-ricreative.

Tra i punti di forza del progetto, la disponibilità di un servizio di trasporto gratuito con partenza da Terni, che consente anche a chi non è autonomo nei trasferimenti di partecipare senza difficoltà. Per accedere è necessario attestare la propria condizione di salute e compilare la documentazione disponibile sul sito ANCeSCAO. Le iscrizioni sono aperte dal 24 al 26 giugno, nei seguenti orari: 9-12 e 17-19. Per ulteriori informazioni o per prenotare, è attivo il numero verde 800 680 686, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

«Abbiamo voluto investire i fondi regionali per l’invecchiamento attivo in un’iniziativa concreta – sottolinea l’assessore del Comune di Terni Viviana Altamura – capace di contrastare il rischio di esclusione sociale, solitudine e degrado che spesso colpisce le persone anziane nei mesi estivi. Accogliendoli nei centri sociali o portandoli al lago, offriamo loro compagnia, svago, attenzione e anche prevenzione contro truffe e disagi». L’isolamento sociale degli anziani, soprattutto d’estate, afferma il presidente di ANCeSCAO Lorenzo Gianfelice, «è un vero dramma. Questo progetto è una risposta concreta: portiamo gli anziani in luoghi allegri, in compagnia, lontani dall’afa e dalla solitudine. È così che si costruisce una comunità accogliente e solidale».