Insulti, lite e botte tra due donne al centro commerciale: denunciate

Lite violenta e doppia denuncia. Questa la conseguenza di ciò che è accaduto in un centro commerciale di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Protagoniste del fatto, due donne italiane di 38 e 32 anni, entrambe bloccate dagli agenti della polizia di Stato di Assisi.

Caos

A chiedere aiuto – spiega la polizia in una nota – è stata la 39enne che, agli agenti intervenuti, ha riferito di essere stata aggredita e percossa con violenza dalla più giovane, titolare di un negozio. Quest’ultima avrebbe confermato il fatto specificando di aver reagito ai continui insulti che andavano avanti da giorni senza un’apparente motivazione. La polizia ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto e al termine degli accertamenti sono scattate le due denunce per lesioni personali.