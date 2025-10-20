Un percorso di formazione e crescita incentrato sulla cultura dell’inclusione e la responsabilità sociale, insieme alle imprese, alle scuole e ai ‘team consapevoli’. È quello avviato dalle associazioni Nuova Terra e Marika che ha visto celebrare il primo appuntamento lunedì 20 ottobre presso il Centro per l’autonomia umbro, a Terni.

Obiettivo è quello di accompagnare imprenditori e team «verso la consapevolezza di un lavoro che riconosce il valore dell’umanità e trasforma la diversità in opportunità. Attraverso una consulenza strategica e un supporto tecnico all’inclusione – spiegano le due associazioni -, le imprese potranno scoprire come valorizzare le differenze e creare un ambiente di lavoro più inclusivo e produttivo». Decisiva la partecupazione anche delle realtà scolastiche, in particolare il l’istituto ‘Casagrande-Cesi’ e il liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, rispettivamente con i progetti Pcto ‘Sala bar smart’ e ‘L’atelier dei talenti’.

All’incontro di lunedì presso il Cpa umbro sono intervenuti Flavio Flamini (consulente strategia di impresa), Fabiana Domenichetti (presidente associazione Nuova Terra) e Micaela Rosati (psicologa e supervisore ABA). «L’inclusione – aggiungono le due associazioni – non è solo un dovere morale, ma un’opportunità per le imprese di innovare e crescere. Partecipare a questo percorso di formazione significa scoprire come valorizzare le differenze e creare un ambiente di lavoro più inclusivo e produttivo». Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Nuova Terra (www.comunitanuovaterra.it).