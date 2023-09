Investita da treno nelle Marche: muore 45enne umbra

Tragedia nella tarda mattinata – poco dopo le 12 – di sabato lungo la linea ferroviaria adriatica a Porto d’Ascoli, in territorio marchigiano. Per cause in fase di accertamento una donna 45enne originaria di Trevi (C.M. le iniziali) è stata investita da un treno merci e per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare; la circolazione è stata interrotta fino al primo pomeriggio per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

