Investito da auto, muore pasticcere

Incidente stradale grave e purtroppo mortale nella prima serata di sabato a Città della Pieve (Perugia). A perdere la vita è stato un noto pasticcere di 70 anni, travolto da un’autovettura nel centro abitato. Purtroppo inutile l’intervento immediato degli operatori del 118: al loro arrivo sul posto, per il 70enne non c’era già più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. A lanciare la notizia in prima battuta è stato il sito web umbria24.it. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura avrebbe sbandato per poi colpire il 70enne, senza lasciargli scampo. In aggiornamento

