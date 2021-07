Incidente mortale a Pontevalleceppi in via Barcaccia: un ragazzino di circa 15 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta, poco dopo le ore 12 di venerdì. Il ragazzino è arrivato già morto al Santa Maria della Misericordia. La salma – riferisce una nota – è a disposizione delle autorità.

